SPECTACLE – PAPOTAGE D’HIVER… ET DE CUISINE 2 rue du Collège Phalsbourg, 23 décembre 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

Pour faire de bons gâteaux, il nous faut de la farine, du sucre et de bons oeufs… En chanson et à l’accordéon, nous revisitons des histoires de gourmandises presque alsaciennes pour ouvrir tous les appétits. Durée : 45 min. Public familial. Sur inscription. Un spectacle de la Cie les Contes de Nana, offert par le département de la Moselle.. Tout public

Samedi 2023-12-23 10:00:00 fin : 2023-12-23 . 0 EUR.

2 rue du Collège

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



To make good cakes, we need flour, sugar and good eggs… With song and accordion, we revisit stories of Alsatian delicacies to whet everyone’s appetite. Duration: 45 min. Family audience. Registration required. A show by Cie les Contes de Nana, presented by the Moselle département.

Para hacer buenos pasteles, se necesita harina, azúcar y buenos huevos… Con canciones y acordeón, repasamos las historias de los manjares alsacianos para abrir el apetito de todos. Duración: 45 minutos. Público familiar. Inscripción obligatoria. Un espectáculo de la Cie les Contes de Nana, cortesía del departamento del Mosela.

Um gute Kuchen zu backen, brauchen wir Mehl, Zucker und gute Eier… Mit Gesang und Akkordeon überarbeiten wir fast elsässische Geschichten über Leckereien, um jeden Appetit anzuregen. Dauer: 45 min. Publikum für Familien. Auf Anmeldung. Eine Aufführung der Cie les Contes de Nana, angeboten vom Département Moselle.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT PAYS DE PHALSBOURG