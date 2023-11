ZUMBA À LA BIBLIOTHÈQUE 2 rue du Collège Phalsbourg, 25 novembre 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

Entre deux prêts, Virginie, professeur de zumba, entraine toutes les générations pour des mouvements en musique qui permettent à tous de conserver forme et bonne humeur ! Une animation intergénérationnelle, organisée dans le cadre de l’évènement départemental Esprits Livres.. Tout public

Samedi 2023-11-25 11:00:00 fin : 2023-11-25 11:45:00. 0 EUR.

2 rue du Collège

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Between two loans, Zumba teacher Virginie trains all generations in musical movements that keep everyone in shape and in good spirits! An intergenerational event, organized as part of the Esprits Livres departmental event.

Entre dos préstamos, la profesora de Zumba Virginie entrenará a todas las generaciones a moverse al ritmo de una música que mantendrá a todos en forma y de buen humor Un evento intergeneracional, organizado en el marco de la manifestación departamental Esprits Livres.

Zwischen zwei Ausleihen trainiert die Zumba-Lehrerin Virginie alle Generationen für Bewegungen zur Musik, die allen helfen, fit und gut gelaunt zu bleiben! Eine generationsübergreifende Veranstaltung, die im Rahmen der Veranstaltung « Esprits Livres » auf dem Departement organisiert wird.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT PAYS DE PHALSBOURG