CONFÉRENCE – LA SANTÉ DU CERVEAU, LES EFFETS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE À TOUT ÂGE (ASSO BRAIN’UP) 2 rue du Collège Phalsbourg, 24 novembre 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

L’activité physique est connue pour éviter les maladies cardio-vasculaires. Elle est tout aussi importante pour stimuler le cerveau et le préserver des effets de l’âge. Ados/Adultes – Sur inscription auprès de la médiathèque intercommunale Michel Lévy de Phalsbourg. Offert par le département de la Moselle dans le cadre de l’évènement départemental Esprits Livres.. Tout public

Vendredi 2023-11-24 18:30:00 fin : 2023-11-24 . 0 EUR.

2 rue du Collège

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Physical activity is known to help prevent cardiovascular disease. It’s just as important for stimulating the brain and protecting it from the effects of aging. Teens/Adults – Registration required at the Michel Lévy intercommunity media library in Phalsbourg. Offered by the Moselle département as part of its Esprits Livres event.

Se sabe que la actividad física ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Es igualmente importante para estimular el cerebro y protegerlo de los efectos del envejecimiento. Adolescentes/Adultos – Inscripción obligatoria en la biblioteca multimedia intercomunitaria Michel Lévy de Phalsbourg. Ofrecido por el departamento del Mosela en el marco de Esprits Livres.

Körperliche Aktivität ist dafür bekannt, dass sie Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugt. Sie ist ebenso wichtig, um das Gehirn zu stimulieren und es vor den Auswirkungen des Alters zu schützen. Jugendliche/Erwachsene – Nach Anmeldung bei der interkommunalen Mediathek Michel Lévy in Phalsbourg. Angeboten vom Departement Moselle im Rahmen der Veranstaltung Esprits Livres des Departements.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT PAYS DE PHALSBOURG