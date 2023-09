EXPOSITION CARNETS DE VOYAGE (ANNE BRONNER) 2 rue du Collège Phalsbourg, 10 octobre 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

Anne Bronner est aquarelliste, carnettiste et illustratrice. En résidence en juillet 2022 dans la Vallée des Éclusiers, elle a animé des ateliers dessin et aquarelles autour des fleurons du Pays de Phalsbourg. elle a surtout croqué les maisons éclusières et nous restituera son travail d’artiste à travers son exposition. Tout public, visible aux heures d’ouverture de la médiathèque.. Tout public

Samedi 2023-10-10 14:00:00 fin : 2023-10-30 18:00:00. 0 EUR.

2 rue du Collège

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Anne Bronner is a watercolorist, notebook artist and illustrator. In residence in July 2022 in the Vallée des Éclusiers, she led drawing and watercolor workshops on the jewels of the Pays de Phalsbourg region. She especially sketched the lock-keeper’s houses, and will present her work in an exhibition. Open to the general public, during opening hours of the mediatheque.

Anne Bronner es acuarelista, dibujante de cuadernos e ilustradora. Durante su estancia en julio de 2022 en el Valle de los Éclusiers, dirigió talleres de dibujo y acuarela sobre las joyas del País de Phalsbourg, dibujó las casas de los escluseros y presentará sus obras en una exposición. Abierto al público en general, durante el horario de apertura de la mediateca.

Anne Bronner ist Aquarellistin, Carnettistin und Illustratorin. Während ihres Aufenthalts im Juli 2022 im Tal der Schleusenwärter leitete sie Zeichen- und Aquarell-Workshops zu den Sehenswürdigkeiten des Pays de Phalsbourg. Sie skizzierte vor allem die Schleusenwärterhäuser und wird uns ihre Arbeit als Künstlerin in ihrer Ausstellung präsentieren. Die Ausstellung ist für alle Altersgruppen zugänglich und kann während der Öffnungszeiten der Mediathek besichtigt werden.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT PAYS DE PHALSBOURG