EXPOSITION – LES FORÊTS DU GRAND-EST À L’ÉPREUVE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE (ONF) 2 rue du Collège Phalsbourg, 2 octobre 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

Prendre conscience de l’importance de nos richesses naturelles et de la nécessité d’agir rapidement pour préserver les forêts. Loin d’être fataliste, l’exposition fait souffler un vent d’enthousiasme grâce à un visuel coloré et des éléments interactif (trappes, filtres) qui sauront stimuler la curiosité des petits et grands. Un bon moyen de s’amuser, s’étonner et s’informer ! Tout public – Visible aux heures d’ouverture. Une exposition organisée dans le cadre des Objectifs de Développement Durable.. Tout public

Vendredi 2023-10-02 fin : 2023-10-08 . 0 EUR.

2 rue du Collège

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



To raise awareness of the importance of our natural wealth and the need to act quickly to preserve our forests. Far from being fatalistic, the exhibition breathes a breath of enthusiasm thanks to colorful visuals and interactive elements (traps, filters) that will stimulate the curiosity of young and old alike. A great way to have fun, be amazed and find out more! Open to all – Visible during opening hours. An exhibition organized within the framework of the Sustainable Development Goals.

Sensibilizar sobre la importancia de nuestros recursos naturales y la necesidad de actuar rápidamente para preservar nuestros bosques. Lejos de ser fatalista, la exposición respira entusiasmo gracias a sus coloridos elementos visuales e interactivos (trampas, filtros) que estimularán la curiosidad de grandes y pequeños. Una buena manera de divertirse, asombrarse y saber más Abierto a todos – Visible durante las horas de apertura. Exposición organizada en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Machen Sie sich bewusst, wie wichtig unser natürlicher Reichtum ist und wie wichtig es ist, schnell zu handeln, um die Wälder zu erhalten. Die Ausstellung ist weit davon entfernt, fatalistisch zu sein, sondern sorgt mit ihrer farbenfrohen Optik und interaktiven Elementen (Falltüren, Filter), die die Neugier von Groß und Klein zu wecken wissen, für einen Hauch von Enthusiasmus. Eine gute Möglichkeit, sich zu amüsieren, zu staunen und sich zu informieren! Für alle Altersgruppen – Zu sehen während der Öffnungszeiten. Eine Ausstellung, die im Rahmen der Ziele für nachhaltige Entwicklung organisiert wurde.

