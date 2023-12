Ciné-Resto : Napoléon 2 rue du Cinéma Marseille 16e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Début : 2023-12-20 20:30:00

Ciné-resto à l’Alhambra Cinémarseille avec la projection du film « Napoléon ».

Ciné resto dès 19h



Fresque spectaculaire, Napoléon s’attache à l’ascension et à la chute de l’Empereur Napoléon Bonaparte. Le film retrace la conquête acharnée du pouvoir par Bonaparte à travers le prisme de ses rapports passionnels et tourmentés avec Joséphine, le grand amour de sa vie.



Film de Ridley Scott

Avec Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim

En VOSTF EUR.

2 rue du Cinéma Alhambra Cinémarseille

Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

