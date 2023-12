Contes et silhouettes 2 rue du Cinéma Marseille 16e Arrondissement, 28 décembre 2023, Marseille 16e Arrondissement.

Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2023-12-28 10:30:00

fin : 2023-12-28

Noël des minots à l’Alhambra Cinémarseille avec la projection de « Contes et silhouettes »..

Noël des minots à l'Alhambra Cinémarseille avec la projection de « Contes et silhouettes ».

Noël des minots.



Programme de 4 courts métrages d’animation de Lotte Reiniger [Grande-Breatagne, 1955, 43 min]

4 courts métrages en silhouettes adaptés de célèbres contes : La Belle au bois dormant, Poucette, Hansel et Gretel et Blanche-Neige et Rose-Rouge.



A partir de 3 ans.

Séance mercredi 13 décembre : petit cadeau ! pour chaque enfant après le film.

2 rue du Cinéma Alhambra Cinémarseille

Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



