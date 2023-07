SCÈNES DE PAYS : THE WAKY JUGS 2 Rue du Chemin des Dames Sèvremoine, 22 mars 2024, Sèvremoine.

Sèvremoine,Maine-et-Loire

Les Wacky Jugs ont relevé le défi de réinventer un genre aussi ancien et mondialement pratiqué que le blues..

2024-03-22 fin : 2024-03-22 22:30:00. EUR.

2 Rue du Chemin des Dames Saint-Germain-sur-Moine

Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Wacky Jugs have taken up the challenge of reinventing a genre as ancient and world-renowned as the blues.

Los Wacky Jugs han aceptado el reto de reinventar un género tan antiguo y tan practicado como el blues.

Die Wacky Jugs haben sich der Herausforderung gestellt, ein so altes und weltweit praktiziertes Genre wie den Blues neu zu erfinden.

Mise à jour le 2023-07-07 par eSPRIT Pays de la Loire