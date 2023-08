Journées du patrimoine: Démonstrations artisanales 2 rue du château Polignac, 16 septembre 2023, Polignac.

Polignac,Haute-Loire

RDV pour les journées du patrimoine avec Vell’Art Cuir pour un week-end de démonstration des techniques de vannerie sauvage !!

Mes tisanes et aromates seront également disponibles !!.

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

2 rue du château Vell’art Cuir

Polignac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



See you on Heritage Days with Vell’Art Cuir for a weekend of demonstrations of wild basketry techniques!

My herbal teas and aromatics will also be available!

¡Nos vemos en las Jornadas del Patrimonio con Vell’Art Cuir para un fin de semana de demostraciones de técnicas de cestería silvestre!

¡Mis tisanas y hierbas también estarán disponibles!

RDV für die Tage des Kulturerbes mit Vell’Art Cuir für ein Wochenende, an dem die Techniken der wilden Korbflechterei vorgeführt werden!!!

Meine Kräutertees und Aromaten werden ebenfalls erhältlich sein!!!

Mise à jour le 2023-08-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay