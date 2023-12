Château de Pau « Poètes au jardin, promenade littéraire » 2 Rue du Château Pau, 7 février 2024, Pau.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 10:30:00

fin : 2024-02-07

Poètes aux jardins le thème de cette exposition ne pouvait qu’inspirer l’équipe de jardiniers du domaine national du Château de Pau ! C’est naturellement qu’ils ont souhaité apporter leur contribution à cette ode poétique de la Renaissance.

Ils ont ainsi imaginé différentes créations afin de révéler le lien étroit entre le château et ses extérieurs et la richesse de l’exposition et son reflet dans le jardin. Vous serez accompagné à la découverte des présentations imaginées, par une visite commentée et animée par un jardinier d’art du domaine national.

Vous pourrez ainsi découvrir la signification des lettrines H et M qui ornent le jardin fleuri ou faire une promenade littéraire dans un labyrinthe dédié à Marguerite de Navarre, Christine de Pizan ou William Shakespeare….

EUR.

2 Rue du Château Château de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Pau