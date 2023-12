A pas contes: « Oeuvres et conte au Château de Pau » 2 Rue du Château Pau, 20 janvier 2024, Pau.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20 19:00:00

Pour les Nuits de la Lecture, le musée national et domaine du château de Pau vous convie à la tombée de la nuit à parcourir en famille les salles du château avec une conteuse. Patricia Ackin proposera des histoires et des contes inspirés par des œuvres parmi les plus fascinantes du musée peuplées d’enfants, de héros et de créatures énigmatiques…

Le musée est à vous !.

2 Rue du Château Château de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



