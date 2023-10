Parcours découverte: « Découverte des pètes au jardin » 2 Rue du Château Pau, 3 janvier 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Parcours découverte de l’exposition accompagné d’un carnet de jeux. (pour les 6/10 ans)

Durant les vacances scolaires, le Musée national et domaine du château de Pau propose aux enfants plusieurs animations leur permettant d’aborder l’exposition du château Poètes au jardin, de Pétrarque à Shakespeare différemment..

2024-01-03 fin : 2024-01-03 11:45:00. EUR.

2 Rue du Château Château de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discovery tour of the exhibition accompanied by a game book. (for 6/10 year-olds)

During the school vacations, the Musée national et domaine du château de Pau offers several activities for children, enabling them to approach the château’s Poets in the Garden, from Petrarch to Shakespeare exhibition in a different way.

Un recorrido de descubrimiento de la exposición acompañado de un cuaderno de juegos. (para niños de 6/10 años)

Durante las vacaciones escolares, el Musée national et domaine du château de Pau propone a los niños varias actividades para acercarse de otra manera a la exposición Poetas en el jardín, de Petrarca a Shakespeare.

Entdeckungsreise durch die Ausstellung, begleitet von einem Spielheft. (für 6/10-Jährige)

Während der Schulferien bietet das Musée national et domaine du château de Pau Kindern mehrere Animationen an, die es ihnen ermöglichen, die Ausstellung im Schloss Poètes au jardin, de Pétrarque à Shakespeare auf andere Weise zu betrachten.

