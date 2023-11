Le Château des ados: « L’expo en off » 2 Rue du Château Pau, 29 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Présentation des dessous d’une exposition :

••• Comment naît le projet d’une expo au château

••• Qui organise, le choix du thème, le choix des œuvres, les différents corps de métiers qui interviennent, la muséographie

••• Les difficultés rencontrées

••• Le résultat.

Durant les vacances scolaires, le Musée national et domaine du château de Pau propose aux jeunes plusieurs animations leur permettant d’aborder l’exposition du château Poètes au jardin, de Pétrarque à Shakespeare différemment..

2023-12-29 fin : 2023-12-29 16:45:00. EUR.

2 Rue du Château Château de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Behind the scenes of an exhibition:

??? How a château exhibition project is born

??? Who organizes it, the choice of theme, the selection of works, the various trades involved, the museography…?

??? Difficulties encountered

??? The result.

During the school vacations, the Musée national et domaine du château de Pau is offering several activities for young people, enabling them to approach the château’s Poets in the Garden, from Petrarch to Shakespeare exhibition in a different way.

Una mirada entre bastidores a una exposición:

??? Cómo nace un proyecto de exposición en el castillo

??? ¿Quién lo organiza, la elección del tema, la elección de las obras, los diferentes oficios que intervienen, la museografía, etc.?

??? Las dificultades encontradas

??? Los resultados.

Durante las vacaciones escolares, el Musée national et domaine du château de Pau propone a los jóvenes una serie de actividades para acercarse de otra manera a la exposición del castillo Poetas en el jardín, de Petrarca a Shakespeare.

Einblicke in die Hintergründe einer Ausstellung :

??? Wie entsteht ein Projekt für eine Ausstellung im Schloss?

??? Wer organisiert, die Wahl des Themas, die Auswahl der Werke, die verschiedenen Berufsgruppen, die daran beteiligt sind, die Museographie?

??? Die Schwierigkeiten, auf die man stößt?

??? Das Ergebnis.

Während der Schulferien bietet das Musée national et domaine du château de Pau Jugendlichen mehrere Veranstaltungen an, die ihnen ermöglichen, die Ausstellung im Schloss Poètes au jardin, de Pétrarque à Shakespeare auf eine andere Art und Weise zu betrachten.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT Pau