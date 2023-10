Vacances en famille: » Raconte-moi Henri IV » 2 Rue du Château Pau, 28 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Histoire du roi Henri IV pour petits et grands (dans les collections permanentes). Pour les 6/10 ans

En déambulant dans le château, venez découvrir le destin étonnant du prince de Navarre, Henri IV.

Durant les vacances scolaires, le Musée national et domaine du château de Pau propose aux enfants différentes animations leur permettant d’aborder les collections du château différemment..

2023-12-28 fin : 2023-12-28 15:30:00. EUR.

2 Rue du Château Château de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



History of King Henri IV for young and old (in the permanent collections). For 6/10 year-olds

Stroll around the château and discover the astonishing destiny of the Prince of Navarre, Henri IV.

During the school vacations, the Musée national et domaine du château de Pau offers a range of activities for children, enabling them to explore the château’s collections in a different way.

Historia del rey Enrique IV para grandes y pequeños (en las colecciones permanentes). Para niños de 6/10 años

Pasee por el castillo y descubra el sorprendente destino del Príncipe de Navarra Enrique IV.

Durante las vacaciones escolares, el Musée national et domaine du château de Pau propone diversas actividades para los niños, que les permiten explorar las colecciones del castillo de una forma diferente.

Geschichte von König Heinrich IV. für Groß und Klein (in den ständigen Sammlungen). Für Kinder von 6/10 Jahren

Entdecken Sie bei einem Spaziergang durch das Schloss das erstaunliche Schicksal des Prinzen von Navarra, Heinrich IV.

Während der Schulferien bietet das Musée national et domaine du château de Pau Kindern verschiedene Animationen an, die es ihnen ermöglichen, die Sammlungen des Schlosses auf eine andere Art und Weise zu betrachten.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT Pau