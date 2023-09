Vacances en famille: « Fébus de l’autre côté du miroir » 2 Rue du Château Pau, 30 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Une histoire à remonter le temps !

Gaston Fébus est de retour au château et il ne reconnait plus rien : où sont les murailles, le pont-levis ? Mais qui est représenté en statue ?

Pour les 5/10 ans.

2023-10-30 fin : 2023-10-30 15:30:00. EUR.

2 Rue du Château Château de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A story that takes you back in time!

Gaston Fébus is back at the castle and he doesn’t recognize a thing: where are the walls, the drawbridge? But who is the statue of?

For ages 5/10

Una historia que le hará retroceder en el tiempo

Gaston Fébus ha vuelto al castillo y no reconoce nada: ¿dónde están las murallas, el puente levadizo? Pero, ¿de quién es la estatua?

Para niños de 5/10 años

Eine Geschichte, die die Zeit zurückdreht!

Gaston Febus ist zurück auf der Burg und erkennt nichts mehr wieder: Wo sind die Mauern, die Zugbrücke? Aber wer wird als Statue dargestellt?

Für 5/10-Jährige

