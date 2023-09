Le Château des Ado: « le prisonnier mystère » 2 Rue du Château Pau, 26 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Animation destinée aux ados, une visite en énigmes à résoudre en 60 min pour découvrir les mystères et secrets du palais-prison !!

Qui est détenu au château ?

À quel endroit ?

Animation destinée aux ados autour d’un mystérieux prisonnier (un escape game)..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 16:45:00. EUR.

2 Rue du Château Château de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A 60-minute tour of the palace-prison, complete with riddles for teenagers to solve!

Who’s being held in the castle?

Where?

For teens, an escape game based around a mysterious prisoner.

Una visita misteriosa de 60 minutos para que los adolescentes descubran los misterios y secretos del palacio de la prisión

¿Quién está detenido en el castillo?

¿Dónde?

Un programa para adolescentes en torno a un prisionero misterioso (un juego de evasión).

Animation für Jugendliche, ein Besuch mit Rätseln, die in 60 Minuten gelöst werden müssen, um die Mysterien und Geheimnisse des Gefängnispalastes zu entdecken!!

Wer wird im Schloss festgehalten?

An welchem Ort?

Animation für Jugendliche rund um einen mysteriösen Gefangenen (ein Escape Game).

