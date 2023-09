Nuit européenne des chercheur(.e.s) 2 Rue du Château Pau, 29 septembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Plus de 60 chercheur.e.s de l’Université de Pau vous donnent rendez-vous pour discuter de façon informelle et libre. De toutes disciplines, ils abordent les futurs possibles et comment le monde de la recherche permet de les comprendre et d’aider à les bâtir. Entre questions pratiques (quelles sont les dernières avancées sur les batteries ? Comment gérer une entreprise en respectant le développement durable ? Un modèle agricole alternatif peut-il émerger ?…) ou plus philosophiques (le futur, c’est quand ? La littérature est-elle prédictive de nos évolutions ? ChatGPT saura-t-il répondre à toutes nos questions ?…), entre sciences humaines, arts et sciences dures, rencontrez les femmes et hommes qui font la recherche d’aujourd’hui..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 23:00:00. EUR.

2 Rue du Château Château de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Over 60 researchers from the University of Pau invite you to join them for an informal, free discussion. From all disciplines, they will discuss possible futures and how the world of research can help us understand and build them. Between practical questions (what are the latest advances in batteries? How can we run a business in a sustainable way? Can an alternative agricultural model emerge?) or more philosophical questions (When is the future? Does literature predict our evolution? Will ChatGPT be able to answer all our questions? Between the humanities, the arts and the hard sciences, meet the men and women behind today’s research.

Más de 60 investigadores de la Universidad de Pau participan en un debate informal y libre. Desde todas las disciplinas, debatirán sobre futuros posibles y sobre cómo el mundo de la investigación puede ayudarnos a entenderlos y construirlos. Desde cuestiones prácticas (como ¿cuáles son los últimos avances en baterías? ¿Cómo podemos gestionar una empresa de forma sostenible? ¿Puede surgir un modelo agrícola alternativo?) o cuestiones más filosóficas (¿cuándo es el futuro?) ¿Predice la literatura nuestro futuro? ¿Podrá el ChatGPT responder a todas nuestras preguntas? Entre las ciencias humanas, las artes y las ciencias duras, conozca a los hombres y mujeres que componen la investigación actual.

Mehr als 60 Forscherinnen und Forscher der Universität Pau laden Sie zu einer informellen und freien Diskussion ein. Sie sprechen über mögliche Zukünfte und darüber, wie die Welt der Forschung dazu beiträgt, diese zu verstehen und zu gestalten. Zwischen praktischen Fragen (Was sind die neuesten Entwicklungen bei Batterien? Wie kann man ein Unternehmen nachhaltig führen? Kann ein alternatives Landwirtschaftsmodell entstehen?…) oder eher philosophischen Fragen (Wann ist die Zukunft? Kann die Literatur unsere Entwicklungen vorhersagen? Wird ChatGPT all unsere Fragen beantworten können?…), zwischen Geisteswissenschaften, Kunst und harten Wissenschaften, treffen Sie die Frauen und Männer, die die Forschung von heute ausmachen.

Mise à jour le 2023-08-31 par OT Pau