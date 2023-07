Visite surprise au Château 2 Rue du Château Pau, 24 juillet 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Et si les visiteurs décidaient des œuvres ou des lieux qui leur seront présentés ? Tirez au dés votre visite surprise !

Animation à partir de 5 ans.

2023-07-24 fin : 2023-07-25 15:30:00. EUR.

2 Rue du Château Château de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



What if visitors were to decide which works of art or places to visit? Draw the dice for your own surprise visit!

Activities for ages 5 and up

¿Y si los visitantes pudieran decidir qué obras de arte o lugares quieren visitar? ¡Saca los dados para tu visita sorpresa!

Actividades para niños a partir de 5 años

Was wäre, wenn die Besucher entscheiden würden, welche Werke oder Orte ihnen gezeigt werden? Würfeln Sie Ihren Überraschungsbesuch aus!

Animation ab 5 Jahren

