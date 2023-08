Lémuria : Documentaire de Marine Hervé 2 rue du château Morange Saint-Denis, 16 septembre 2023, Saint-Denis.

Lémuria : Documentaire de Marine Hervé Samedi 16 septembre, 16h00 2 rue du château Morange Gratuit, sur réservation

Lémuria

Documentaire de Marine Hervé – île de La Réunion – 2023

52 min

Suivi d’un échange avec la réalisatrice

SYNOPSIS:

L’Océan indien recèle un mythe des origines : la Lémurie. A l’instar de ses cousins l’Atlantide ou Mu, ce continent disparu aurait été peuplé de sages géants, dont les montagnes et forêts des îles de l’Océan indien portent les traces. Encore mouvant et en pleine construction, le mythe de la Lémurie s’ancre dans l’expression artistique réunionnaise et indo-océanique, intimement lié aux questionnements sur notre identité et nos racines.

AVEC LA PARTICIPATION :

KID KREOL & BOOGIE / Natacha ELOY / Nicolas GÉRODOU / Ghislaine MITHRA BESSIÈRE / Stéphane GILLES / Antonio PRIANON

EQUIPE :

Scénario et réalisation : Marine Hervé / Directeur de la photographie : Rayane M’Rankodo / Chef opérateur de prise de son : Julien Verstraete /Chef monteur : Serge Payet / Mixage : Thomas BESSON / Voix off et fonnkèr : Warren SAMUELSEN HASAWA & Marine HERVÉ / Photographies argentiques et tirages cyanotypes : Antonio PRIANON / Dessins sur photos : KID KREOL & BOOGIE / Musique originale : LABELLE

2 rue du château Morange 2 rue du Château Morange 97400 Saint Denis Saint-Denis 97488 Saint-Jacques La Réunion [{« type »: « link », « value »: « http://www.chateaumorange.re »}, {« type »: « phone », « value »: « 0262 81 79 17 »}] http://www.chateaumorange.re

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

Film Documentaire

Nicolas Dali