Visite commentée La Dive Bacbuc de Gérard Garouste 2 rue du château Chinon, 5 novembre 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Une visite commentée de l’oeuvre « La Dive Bacbuc » , en présence de Gérard Garouste, aura lieu le dimanche 5 novembre à 10h à la Forteresse royale de Chinon..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . EUR.

2 rue du château

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



A guided tour of the work « La Dive Bacbuc », in the presence of Gérard Garouste, will take place on Sunday November 5 at 10am at the Royal Fortress of Chinon.

Una visita guiada a la obra « La Dive Bacbuc », en presencia de Gérard Garouste, tendrá lugar el domingo 5 de noviembre a las 10h en la Fortaleza Real de Chinon.

Eine kommentierte Besichtigung des Werks « La Dive Bacbuc » , in Anwesenheit von Gérard Garouste, findet am Sonntag, den 5. November um 10 Uhr in der königlichen Festung von Chinon statt.

Mise à jour le 2023-10-03 par Conseil Départemental 37