Le Fascinant Week-end « Accords Parfaits ! » au Restaurant « Au Local » 2 Rue du Château Chinon, 21 octobre 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Autour d’un menu unique en 4 services, découvrez les vins de Chinon en présence du vigneron et l’art de la dégustation avec notre sommelière..

Samedi 2023-10-21 19:30:00 fin : 2023-10-21 . 75 EUR.

2 Rue du Château

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Around a unique 4-course menu, discover Chinon wines in the presence of the winemaker and the art of tasting with our sommelier.

Con un menú único de 4 platos, descubra los vinos de Chinon en presencia del enólogo y el arte de la cata con nuestro sumiller.

Entdecken Sie bei einem einzigartigen 4-Gänge-Menü die Weine von Chinon in Anwesenheit des Winzers und die Kunst der Verkostung mit unserer Sommelière.

Mise à jour le 2023-09-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme