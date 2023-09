Le Fascinant Week-end 2 Rue du Château Chinon, 21 octobre 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Chaque année, Vignobles & Découvertes organise à travers toute la France un week-end tout spécialement dédié aux vins. Rencontres avec les producteurs, dégustations des dernières cuvées, échanges entre passionnés et autres découvertes sont au programme..

2023-10-21 fin : 2023-10-22 . .

2 Rue du Château

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Every year, Vignobles & Découvertes organizes a weekend of wine tastings throughout France. Meetings with producers, tastings of the latest vintages, exchanges between enthusiasts and other discoveries are all part of the program.

Cada año, Vignobles & Découvertes organiza un fin de semana de catas de vino por toda Francia. El programa incluye encuentros con productores, degustaciones de las últimas añadas, debates entre aficionados y otros descubrimientos.

Jedes Jahr organisiert Vignobles & Découvertes in ganz Frankreich ein Wochenende, das ganz dem Wein gewidmet ist. Auf dem Programm stehen Begegnungen mit Weinproduzenten, Verkostungen der neuesten Cuvées, der Austausch zwischen Weinliebhabern und andere Entdeckungen.

Mise à jour le 2023-09-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme