LE CHÂTEAU DE BRÉZÉ FÊTE NOËL ! 2 rue du Château Bellevigne-les-Châteaux, 4 décembre 2023, Bellevigne-les-Châteaux.

Bellevigne-les-Châteaux,Maine-et-Loire

Le Château de Brézé fête Noël et organise des jeux et énigmes pour petits et grands ainsi que des activités manuelles..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 18:00:00. .

2 rue du Château Brézé

Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Château de Brézé celebrates Christmas with games and puzzles for young and old, as well as arts and crafts activities.

El castillo de Brézé celebra la Navidad con juegos, rompecabezas y manualidades para todas las edades.

Das Château de Brézé feiert Weihnachten und organisiert Spiele und Rätsel für Groß und Klein sowie Bastelaktivitäten.

