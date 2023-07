Jardins et parc du château de Barbirey 2, rue du Château Barbirey-sur-Ouche, 12 juillet 2023, Barbirey-sur-Ouche.

Barbirey-sur-Ouche,Côte-d’Or

Ce parc paysager à l’anglaise dessiné au XIXe, classé »jardin remarquable » depuis 2004, s’étend sur 8 ha..

2, rue du Château

Barbirey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



This English-style landscaped park designed in the 19th century, classified as a « remarkable garden » since 2004, covers 8 hectares.

Este parque paisajístico de estilo inglés diseñado en el siglo XIX, clasificado como « jardín notable » desde 2004, ocupa 8 hectáreas.

Jahrhundert entworfene englische Landschaftspark, der seit 2004 als »bemerkenswerter Garten » eingestuft ist, erstreckt sich über eine Fläche von …

