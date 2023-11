Apéro/conférence sur le Shiatsu 2 Rue du Château Aire-sur-l’Adour, 5 décembre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

L’association Instant Libellule et Qi Gong et évolution propose le premier mardi du mois une conférence sur le bien-être.

Mardi 05 décembre : le shiatsu, comment réunifier le corps l’émotionnel et l’énergie ? avec Mélina Gerveot

Maison des associations à Aire sur l’adour

inscription au 06 67 96 47 03.

2023-12-05 fin : 2023-12-05 22:00:00. .

2 Rue du Château Maison des associations

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Every first Tuesday of the month, the association Instant Libellule and Qi Gong et évolution offer a conference on well-being.

Tuesday December 05: shiatsu, how to reunite body, emotions and energy? with Mélina Gerveot

Maison des associations, Aire sur l’adour

registration on 06 67 96 47 03

Cada primer martes de mes, la asociación Instant Libellule y Qi Gong et évolution ofrecen una charla sobre el bienestar.

Martes 05 de diciembre: shiatsu, ¿cómo reunir cuerpo, emociones y energía? con Mélina Gerveot

Maison des associations, Aire sur l’adour

inscripción en el 06 67 96 47 03

Der Verein Instant Libellule et Qi Gong et évolution bietet jeden ersten Dienstag im Monat eine Konferenz zum Thema Wohlbefinden an.

Dienstag, 05. Dezember: Shiatsu, wie kann man Körper, Emotionen und Energie wieder vereinen? mit Mélina Gerveot

Haus der Vereine in Aire sur l’adour

anmeldung unter 06 67 96 47 03

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Aire sur l’Adour