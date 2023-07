CONCERT – NANCYPHONIES – VARIATIONS GOLDBERG 2 rue du Charmois Vandœuvre-lès-Nancy, 20 juillet 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Vandœuvre-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

VARIATIONS GOLDBERG

GIAN MARIA BONINO clavecin

J.S. BACH

Variations Goldberg BWV 998

La légende affirme que l’œuvre aurait été composée à l’intention du comte von Keyserling, ancien ambassadeur de Russie auprès de la cour de Saxe qui « souffrait d’insomnies, et ne trouvant de véritable apaisement que dans la musique » et que Bach aurait chargé son brillantissime élève Goldberg de lui jouer tous les soirs en guise de thérapie… Les recherches viendront infirmer cette hypothèse mais une petite part de vérité subsiste tout de même dans cette histoire, puisqu’on rapporte que le comte fut enthousiasmé par cette musique et qu’il en récompensa le compositeur par une coupe en or. L’Aria, d’une sublime pureté, encadre un ambitieux cycle de variations dans lesquelles Bach exulte de virtuosité et d’imagination, en empruntant aux genres, savants et populaires, qu’il a exploré dans ses compositions antérieures, pour dépeindre avec une force de conviction unique les sentiments humains.

¿Formé aux Conservatoires de Milan et de Lucerne le clavièriste italien Gian Maria Bonino se perfectionne au Conservatoire Supérieur de Winterthur avant d’entamer une carrière internationale. Il est invité comme soliste par l’Orchestre Filarmonica di Torino, l’Orchestre de La Scala et Pomeriggi Musicali de Milan et de nombreux festivals, Lubiana, les Sons du Festival de la Méditerranée, le Festival Emilia Romagna, Wich Llivia de Santa Florentina.

En 2001 il fonde avec le violiniste Glauco Bertagnin l’Ensemble “Camerata Mistà” et “Musici Vivaldi” et organise régulièrement des concerts.

Gianmaria Bonino enregistre avec le flûtiste Andrea Oliva intégrale des sonates de Haendel auprès de la maison Chant de Lions de Bruxelles ainsi que qu’avec le traverso Luca Ripanti l’intégrale des sonates de JS Bach auprès de la maison Polhymnia. Son dernier CD nous fait entendre d’une manière unique les Études de Chopin op. 10 et 25, tels que le compositeur les a conçues: sur un Pleyel de 1839. Il a collaboré avec les flûtistes Shigenori Kudo, Maxence Larrieu, les violoncellistes Enrico Bronzi, Vittorio Ceccanti et ainsi que le quatuor à cordes Atheneum du Berliner Philharmoniker. Monsieur Bonino a joué également avec les Virtuosen du Berliner Philharmoniker et le Philarmonische Kamerata de Berlin, en collaborant avec le hautboïste Albrecht Mayer.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.. Tout public

Jeudi 2023-07-20 18:00:00 fin : 2023-07-20 . 0 EUR.

2 rue du Charmois Ferme du Charmois

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



GOLDBERG VARIATIONS

GIAN MARIA BONINO harpsichord

J.S. BACH

Goldberg Variations BWV 998

Legend has it that the work was composed for Count von Keyserling, former Russian ambassador to the Saxon court, who « suffered from insomnia, and found no real relief except in music », and that Bach commissioned his brilliant pupil Goldberg to play it for him every night as a form of therapy… Research will disprove this hypothesis, but there is a small grain of truth in the story, since it is reported that the Count was enthralled by the music and rewarded the composer with a golden cup. The Aria, of sublime purity, frames an ambitious cycle of variations in which Bach exults in virtuosity and imagination, borrowing from the learned and popular genres he explored in his earlier compositions to depict human feelings with a unique force of conviction.

trained at the Milan and Lucerne Conservatoires, Italian keyboardist Gian Maria Bonino perfected his skills at the Winterthur Conservatoire before embarking on an international career. He has been invited as soloist by the Orchestra Filarmonica di Torino, the Orchestra of La Scala and Pomeriggi Musicali of Milan, as well as numerous festivals, including Lubiana, Sons du Festival de la Méditerranée, Festival Emilia Romagna and Wich Llivia de Santa Florentina.

In 2001, together with violinist Glauco Bertagnin, he founded the ?Camerata Mistà? and ?Musici Vivaldi? ensembles, and regularly organizes concerts.

Gianmaria Bonino has recorded the complete Handel sonatas with flutist Andrea Oliva for Chant de Lions in Brussels, and the complete JS Bach sonatas with traverso player Luca Ripanti for Polhymnia. His latest CD offers a unique opportunity to hear Chopin?s Études op. 10 and 25 as the composer conceived them: on an 1839 Pleyel. He has collaborated with flutists Shigenori Kudo and Maxence Larrieu, cellists Enrico Bronzi and Vittorio Ceccanti, and the Atheneum string quartet of the Berliner Philharmoniker. Mr. Bonino has also played with the Virtuosen of the Berliner Philharmoniker and the Philarmonische Kamerata Berlin, collaborating with oboist Albrecht Mayer.

Free admission subject to availability.

VARIACIONES GOLDBERG

GIAN MARIA BONINO clave

J.S. BACH

Variaciones Goldberg BWV 998

Cuenta la leyenda que la obra fue compuesta para el conde von Keyserling, antiguo embajador ruso en la corte sajona, que « sufría de insomnio y no encontraba verdadero alivio salvo en la música », y que Bach encargó a su brillante alumno Goldberg que se la tocara todas las noches como forma de terapia… Las investigaciones desmentirán esta hipótesis, pero aún hay algo de verdad en la historia, ya que se dice que el Conde quedó cautivado por la música y recompensó al compositor con una copa de oro. El Aria, de una pureza sublime, enmarca un ambicioso ciclo de variaciones en el que Bach derrocha virtuosismo e imaginación, tomando prestados los géneros eruditos y populares que exploró en sus primeras composiciones para describir los sentimientos humanos con una fuerza de convicción única.

formado en los Conservatorios de Milán y Lucerna, el teclista italiano Gian Maria Bonino se perfeccionó en el Conservatorio de Winterthur antes de emprender una carrera internacional. Ha sido solista invitado con la Orchestra Filarmonica di Torino, la Orquesta de La Scala y Pomeriggi Musicali de Milán, así como en numerosos festivales, entre ellos Lubiana, el Festival Sonidos del Mediterráneo, el Festival Emilia Romagna y Wich Llivia de Santa Florentina.

En 2001 fundó los conjuntos « Camerata Mistà » y « Musici Vivaldi » con el violinista Glauco Bertagnin, y organiza conciertos con regularidad.

Gianmaria Bonino ha grabado la integral de las sonatas de Haendel con el flautista Andrea Oliva en el sello Chant de Lions de Bruselas, y la integral de las sonatas de JS Bach con el traversista Luca Ripanti en el sello Polhymnia. Su último CD nos brinda una oportunidad única de escuchar los Études op. 10 y 25 de Chopin tal y como los concibió el compositor: en un Pleyel de 1839. Ha colaborado con los flautistas Shigenori Kudo y Maxence Larrieu, los violonchelistas Enrico Bronzi y Vittorio Ceccanti, y el Cuarteto de Cuerda Atheneum de la Filarmónica de Berlín. El Sr. Bonino también ha tocado con los Virtuosen de la Filarmónica de Berlín y la Berliner Philarmonische Kamerata, colaborando con el oboísta Albrecht Mayer.

La entrada es gratuita, sujeta a disponibilidad.

GOLDBERG-VARIATIONEN

GIAN MARIA BONINO Cembalo

J.S. BACH

Goldberg-Variationen BWV 998

Die Legende besagt, dass das Werk für Graf von Keyserling, den ehemaligen russischen Botschafter am sächsischen Hof, komponiert wurde, der « an Schlaflosigkeit litt und nur in der Musik wahre Linderung fand » und dass Bach seinen brillanten Schüler Goldberg damit beauftragte, ihm jeden Abend als Therapie vorzuspielen? Die Forschung wird diese Hypothese widerlegen, aber ein kleiner Teil der Wahrheit bleibt dennoch in dieser Geschichte, denn es wird berichtet, dass der Graf von dieser Musik begeistert war und den Komponisten dafür mit einem goldenen Becher belohnte. Die Aria ist von erhabener Reinheit und bildet den Rahmen für einen ehrgeizigen Variationszyklus, in dem Bach mit Virtuosität und Phantasie aufwartet, indem er Anleihen bei den gelehrten und volkstümlichen Genres macht, die er in seinen früheren Kompositionen erforscht hat, um mit einzigartiger Überzeugungskraft die menschlichen Gefühle darzustellen.

der italienische Keyboarder Gian Maria Bonino wurde an den Konservatorien von Mailand und Luzern ausgebildet und vervollkommnete sein Können an der Musikhochschule Winterthur, bevor er eine internationale Karriere startete. Als Solist wurde er vom Orchestra Filarmonica di Torino, dem Orchestra della Scala und Pomeriggi Musicali in Mailand sowie von zahlreichen Festivals eingeladen, darunter Lubiana, Les Sons du Festival de la Méditerranée, Festival Emilia Romagna, Wich Llivia de Santa Florentina.

Im Jahr 2001 gründete er zusammen mit dem Geiger Glauco Bertagnin die Ensembles Camerata Mistà und Musici Vivaldi und organisiert regelmäßig Konzerte.

Gianmaria Bonino nahm mit dem Flötisten Andrea Oliva sämtliche Sonaten von Händel bei Chant de Lions in Brüssel auf und mit dem Traversospieler Luca Ripanti sämtliche Sonaten von J.S. Bach bei Polhymnia. Seine letzte CD bietet uns eine einzigartige Möglichkeit, Chopins Etüden op. 10 und 25 so zu hören, wie der Komponist sie konzipiert hat: auf einem Pleyel von 1839. Er hat mit den Flötisten Shigenori Kudo, Maxence Larrieu, den Cellisten Enrico Bronzi, Vittorio Ceccanti und dem Atheneum-Streichquartett der Berliner Philharmoniker zusammengearbeitet. Herr Bonino spielte auch mit den Virtuosen der Berliner Philharmoniker und der Philarmonischen Kamerata Berlin, wobei er mit dem Oboisten Albrecht Mayer zusammenarbeitete.

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

