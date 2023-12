Cet évènement est passé Microfolie : Réalité virtuelle 2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Catégories d’Évènement: Creuse

Gouzon Microfolie : Réalité virtuelle 2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon, 4 décembre 2023, Gouzon. Gouzon,Creuse Réalité virtuelle : en libre ou visite de châteaux.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 23:00:00. EUR.

2 Rue du Chanoine Ardant

Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Virtual reality: self-guided or castle tours Realidad virtual: visitas autoguiadas o a castillos Virtuelle Realität: in freier Wildbahn oder bei einer Schlossbesichtigung Mise à jour le 2023-12-01 par Creuse Confluence Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Gouzon Autres Lieu 2 Rue du Chanoine Ardant Adresse 2 Rue du Chanoine Ardant Ville Gouzon Departement Creuse Lieu Ville 2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon latitude longitude 46.191664;2.236802

2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gouzon/