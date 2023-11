Atelier impression 3D 2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon, 18 novembre 2023, Gouzon.

Gouzon,Creuse

Atelier impression 3D – sur inscription places limitées dès 12 ans premier atelier gratuit puis 5€ pour 5 ateliers..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:30:00. .

2 Rue du Chanoine Ardant

Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine



3D printing workshop – registration required, places limited, ages 12 and up: first workshop free, then 5? for 5 workshops.

Taller de impresión 3D – inscripción obligatoria, plazas limitadas, a partir de 12 años. Primer taller gratuito, después 5? por 5 talleres.

3D-Druck-Workshop – Anmeldung erforderlich Begrenzte Plätze ab 12 Jahren Erster Workshop kostenlos, dann 5? für 5 Workshops.

Mise à jour le 2023-11-13 par Creuse Confluence Tourisme