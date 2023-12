STAGE PERMACULTURE JARDIN FORET GOURMAND 2 Rue du Champatoire Sainte-Suzanne-et-Chammes, 23 mars 2024, Sainte-Suzanne-et-Chammes.

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:30:00

fin : 2024-03-24 17:30:00

Venez créer votre jardin forêt gourmand en permaculture pendant 2 jours et repartez avec de nouvelles idées pour votre espace de vie..

Venez créer votre jardin forêt gourmand en permaculture pendant 2 jours et repartez avec de nouvelles idées pour votre espace de vie.

L’Oasis Gourmande de Sainte Suzanne propose des formations à la permaculture sous forme de stage de 2 jours de mars à octobre 2024. En plus des ateliers pratiques et des visites des expérimentations de l’Oasis sur 5000 mètres carrés, chaque participant travaillera sur son propre design de jardin forêt en détail. Les travaux seront partagés avec les autres participants pour enrichir les échanges. C’est aussi un réseau : vous rencontrerez d’autres personnes comme vous pour échanger autour de la nature et de l’aménagement de l’espace. Inscrivez vous vite pour réserver votre place (stage limité à 10 personnes par session)! A bientôt

EUR.

2 Rue du Champatoire SAINTE SUZANNE

Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-21 par eSPRIT Pays de la Loire