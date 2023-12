Cet évènement est passé Chants et Cantiques de Noël – Royaucourt-et-Chailvet 2 Rue du Chamoine Fox Royaucourt-et-Chailvet Catégories d’Évènement: Aisne

Royaucourt-et-Chailvet Chants et Cantiques de Noël – Royaucourt-et-Chailvet 2 Rue du Chamoine Fox Royaucourt-et-Chailvet, 16 décembre 2023, Royaucourt-et-Chailvet. Royaucourt-et-Chailvet Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 17:00:00

fin : 2023-12-16 . Venez découvrir les chants traditionnels de Noël portés par « Les Amis de l’église Saint-Julien de Royaucourt » à Royaucourt-et-Chailvet le samedi 16 décembre à 17h.

Entrée libre. Ensemble pour Noël, groupe local de chanteurs accompagnés de Danielle, interprétera dans un premier temps des cantiques de Noêl ( Douce nuit, Minuit Chrétiens, Glory Alleluia…) puis place aux chants traditionnels célébrant Noël et l’hiver qui ont accompagné nos enfances.

Ambiance de Noël chaleureuse et sympathique assurée avec à l’entracte des boissons chaudes pour se réchauffer et passer un moment convivial ! Plus d’informations sur le Facebook de l’association : « Amis de St Julien de Royaucourt » ou par mail : contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com 0 .

2 Rue du Chamoine Fox

Royaucourt-et-Chailvet 02000 Aisne Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-12 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT Cœur de Picard Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Royaucourt-et-Chailvet Autres Code postal 02000 Lieu 2 Rue du Chamoine Fox Adresse 2 Rue du Chamoine Fox Ville Royaucourt-et-Chailvet Departement Aisne Lieu Ville 2 Rue du Chamoine Fox Royaucourt-et-Chailvet Latitude 49.52329 Longitude 3.53963 latitude longitude 49.52329;3.53963

2 Rue du Chamoine Fox Royaucourt-et-Chailvet Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/royaucourt-et-chailvet/