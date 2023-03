Prima deus Contaires 2, Rue du Castelbielh, Castin (32)

Prima deus Contaires 2, Rue du Castelbielh, Castin (32), 25 mars 2023, . Prima deus Contaires Samedi 25 mars, 14h30 2, Rue du Castelbielh, Castin (32) 9 € 2, Rue du Castelbielh, Castin (32) 2, Rue du Castelbielh, 32810 Castin, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T14:30:00+01:00 – 2023-03-25T18:30:00+01:00

2023-03-25T14:30:00+01:00 – 2023-03-25T18:30:00+01:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu 2, Rue du Castelbielh, Castin (32) Adresse 2, Rue du Castelbielh, 32810 Castin, France Age max 110 Lieu Ville 2, Rue du Castelbielh, Castin (32)

2, Rue du Castelbielh, Castin (32) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//