JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – EXPOSITION 2 rue du Canton de Firminy Xertigny, 11 septembre 2023, Xertigny.

Xertigny,Vosges

Exposition réalisée par la section patrimoine et histoire des Seniors du Priolet : Retour sur le vécu d’un habitant de la Vôge né en 1950

Venez découvrir toute l’évolution des faits divers qu’une personne née en 1950 a connu sur Xertigny.

Un aperçu des thématiques couvertes : Le retour du loup; L’école d’antan et la fermeture de nos écoles de hameaux : école de granges , école du bozet; L’arrivée des appareils ménagers; frigos; congélateurs,etc…; L’évolution des salaires; L’argent passage du franc au nouveau franc et a l’euro; Arrivée d’un supermarché a Xertigny;…..

Laissez libre cours à votre curiosité! Entrée libre. Tout public

Dimanche 2023-09-11 13:30:00 fin : 2023-09-17 12:30:00. 0 EUR.

2 rue du Canton de Firminy Bureau d’Information Touristique

Xertigny 88220 Vosges Grand Est



Exhibition created by the heritage and history section of the Seniors du Priolet: A look back at the life of a Vôge resident born in 1950

Come and discover the evolution of the various events that a person born in 1950 experienced in Xertigny.

An overview of the themes covered: The return of the wolf; The school of yesteryear and the closure of our hamlet schools: école de granges , école du bozet; The arrival of household appliances; fridges; freezers, etc.; The evolution of salaries; The money change from the franc to the new franc and the euro; The arrival of a supermarket in Xertigny;…..

Let your curiosity run wild! Free admission

Exposición organizada por la sección de patrimonio e historia de los Seniors du Priolet: Una mirada retrospectiva a la vida de un habitante del Vôge nacido en 1950

Venga a descubrir la evolución de los distintos acontecimientos que vivió en Xertigny una persona nacida en 1950.

Resumen de los temas tratados: El regreso del lobo; La escuela de antaño y el cierre de las escuelas de nuestra aldea: escuela Granges, escuela Bozet; La llegada de los electrodomésticos; frigoríficos; congeladores, etc.; El cambio de salarios; El cambio monetario del franco al nuevo franco y al euro; La llegada de un supermercado a Xertigny; …..

Dé rienda suelta a su curiosidad Entrada gratuita

Ausstellung der Abteilung für Kulturerbe und Geschichte der Seniors du Priolet: Rückblick auf die Erlebnisse eines 1950 geborenen Einwohners der Vôge

Kommen Sie und entdecken Sie die gesamte Entwicklung der verschiedenen Fakten, die eine 1950 geborene Person in Xertigny erlebt hat.

Ein Überblick über die behandelten Themen: Die Rückkehr des Wolfes; Die Schule von früher und die Schließung unserer Weilerschulen: Schule von Granges , Schule von Bozet; Die Einführung von Haushaltsgeräten; Kühlschränke, Gefrierschränke usw.; Die Entwicklung der Löhne; Geld; Übergang vom Franken zum neuen Franken und zum Euro; Ankunft eines Supermarktes in Xertigny; ……

Lassen Sie Ihrer Neugier freien Lauf! Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-08-25 par OT EPINAL ET SA REGION