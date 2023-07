EXPOSITION : GRAVURES DESSINS / PEINTURE 2 rue du Canton de Firminy Xertigny, 15 juillet 2023, Xertigny.

Xertigny,Vosges

Expositions peintures et dessins de Jean Paul Valdenaire

Soyez curieux et poussez la porte de l’ancienne conciergerie du Château!. Tout public

Vendredi 2023-07-15 13:30:00 fin : 2023-08-03 12:30:00. 0 EUR.

2 rue du Canton de Firminy

Xertigny 88220 Vosges Grand Est



Paintings and drawings by Jean Paul Valdenaire

Be curious and open the door to the Château’s former conciergerie!

Exposiciones de pinturas y dibujos de Jean Paul Valdenaire

Sea curioso y abra de un empujón la puerta de la antigua conserjería del castillo

Ausstellungen von Gemälden und Zeichnungen von Jean Paul Valdenaire

Seien Sie neugierig und öffnen Sie die Tür des ehemaligen Pförtnerhauses des Schlosses!

