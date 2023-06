2ème rando de la Biz Biz 2 Rue du Calvaire Fénery, 18 juin 2023, Fénery.

Fénery,Deux-Sèvres

Randonnées pédestres et VTT au départ de la gare de Fénery (79450) le dimanche 18 juin à partir de 8h00.

3 circuits pédestres balisés : 8, 12 ou 20 km

3 circuits VTT / Gravel sur traces GPX : 29, 44 ou 59 km

Ravitaillements au départ, sur parcours et à l’arrivée.

Inscriptions avant le 15 juin pour les vélos

Rendez-vous à la gare de Fénery

Une partie des bénéfice sera reversée à la Ligue contre le cancer..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . .

2 Rue du Calvaire Mairie de Fénery

Fénery 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Hiking and mountain biking from Fénery station (79450) on Sunday June 18 from 8:00 am.

3 marked hiking trails: 8, 12 or 20 km

3 MTB / Gravel circuits on GPX tracks: 29, 44 or 59 km

Refreshments at start, on course and at finish.

Registration before June 15 for bikes

Meet at Fénery station

Part of the proceeds will be donated to the Ligue contre le cancer.

Rutas de senderismo y BTT con salida desde la estación de Fénery (79450) el domingo 18 de junio a partir de las 8.00 h.

3 rutas de senderismo señalizadas: 8, 12 o 20 km

3 circuitos BTT / grava por pistas GPX: 29, 44 o 59 km

Avituallamiento en la salida, en el recorrido y en la meta.

Inscripción antes del 15 de junio para las bicicletas

Encuentro en la estación de Fénery

Parte de la recaudación se donará a la Ligue contre le cancer.

Wanderungen zu Fuß und mit dem Mountainbike ab dem Bahnhof von Fénery (79450) am Sonntag, den 18. Juni ab 8.00 Uhr.

3 markierte Wanderrouten: 8, 12 oder 20 km

3 Mountainbike-/Gravel-Routen auf GPX-Spuren: 29, 44 oder 59 km

Verpflegungsstellen am Start, auf der Strecke und am Ziel.

Anmeldungen bis zum 15. Juni für Fahrräder

Treffpunkt am Bahnhof von Fénery

Ein Teil des Erlöses wird an die Krebsliga gespendet.

Mise à jour le 2023-06-10 par CC Parthenay Gâtine