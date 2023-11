MARCHE NOEL A LA MAISON DE RETRAITE SAINTE ANNE 2 Rue du Bourg Joly Tiercé, 6 décembre 2023, Tiercé.

Tiercé,Maine-et-Loire

La Maison de retraite ouvrira ses portes le temps d’une journée pour son traditionnel Marché de Noël..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 17:30:00. .

2 Rue du Bourg Joly

Tiercé 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Maison de Retraite will open its doors for one day for its traditional Christmas Market.

La residencia de ancianos abrirá sus puertas durante un día para celebrar su tradicional mercado navideño.

Das Seniorenheim wird einen Tag lang seine Türen für den traditionellen Weihnachtsmarkt öffnen.

Mise à jour le 2023-11-06 par eSPRIT Pays de la Loire