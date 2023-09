Spectacle : Lucy +Andy 2 rue du Bilatge Mont, 16 décembre 2023, Mont.

Mont,Pyrénées-Atlantiques

Ils sont trois. Lucy, plutôt cool. Andy, plutôt premier de la classe. Un musicien, plutôt sympa. Ces trois là aiment la compétition, c’est certain… Alors la scène va se transformer en un ring de boxe où tour à tour, chaque personnage va essayer de surpasser l’autre, chaque pas une note, chaque enchainement de mouvements une musique… Et si à

trois, on allait plus loin ? Un spectacle poético-sportif qui fait la part belle au mouvement et à la musique.

Par Le collectif décomposé.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

2 rue du Bilatge Bibliothèque

Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



There are three of them. Lucy, pretty cool. Andy, top of the class. A musician, pretty cool. These three love competition, that’s for sure… So the stage is transformed into a boxing ring, with each character in turn trying to outdo the other, each step a note, each sequence of movements a piece of music… What if the three of us

what if the three of us could go further? A poetic-sporting show that gives pride of place to movement and music.

By Le collectif décomposé

Son tres. Lucy, bastante guay. Andy, más bien el mejor de la clase. Un músico, bastante simpático. A estos tres les encanta competir, eso está claro… Así que el escenario se transforma en un ring de boxeo donde cada personaje, por turnos, intenta superar al otro, cada paso una nota, cada secuencia de movimientos una melodía… ¿Y si los tres

¿Y si los tres fuéramos más lejos? Un espectáculo poético-deportivo que privilegia el movimiento y la música.

Por Le collectif décomposé

Sie sind zu dritt. Lucy, ziemlich cool. Andy, eher der Klassenbeste. Ein Musiker, ziemlich cool. Diese drei lieben den Wettbewerb, das ist klar… Die Bühne verwandelt sich in einen Boxring, in dem jeder Charakter versucht, den anderen zu übertrumpfen, jeder Schritt eine Note, jede Bewegungsabfolge eine Musik? Und wenn man zu dritt

man zu dritt weiterkommt? Ein poetisch-sportliches Spektakel, bei dem Bewegung und Musik eine große Rolle spielen.

Von Le collectif décomposé

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Coeur de Béarn