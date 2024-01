Rendez-vous au féminin 2 rue du Bernstein Dambach-la-Ville, vendredi 2 février 2024.

Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:00:00

fin : 2024-02-02

L’Atelier W lance son premier rendez-vous au féminin avec cette conférence-atelier sur les énergies du cycle féminin.

Venez nous rejoindre avec Stéphanie Simler, thérapeute & coach, pour cet évènement !

A quoi s’attendre?

Chaque mois, une femme vit des sensations, des perceptions, des manifestations. La conférence-atelier vous permettra de comprendre, se connaître et s’épanouir à travers les phases du cycle. Nous vous proposons de passer une soirée autour de cette thématique.

Un temps d’échange et de partage autour de boissons chaudes et de douceurs est prévu.



Réservation obligatoire par messenger, instagram ou par téléphone au 09 82 29 06 50

EUR.

2 rue du Bernstein

Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est contact@latelierw.alsace



