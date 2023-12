Fenêtre de l’Avent : La drolatique histoire du petit chevalier Grimaud du Beauplumeau 2 rue du Ballon Uffholtz, 24 décembre 2023, Uffholtz.

Uffholtz Haut-Rhin

Début : 2023-12-24 18:45:00

fin : 2023-12-24 20:00:00

Une création originale théâtrale et jeune public, proposée par la compagnie On nous marche sur les fleurs..

EUR.

2 rue du Ballon

Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est



