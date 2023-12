Fenêtre de l’Avent : Henriette à 4809 mètres et Rock Therapy 2 rue du Ballon Uffholtz, 23 décembre 2023, Uffholtz.

Uffholtz Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 18:45:00

fin : 2023-12-23 22:00:00

A 19 h : Henriette à 4809 mètres – Conférence décalée et théâtralisée mêlant marionnettes et musique

A 21h : Rock Therapy – reprises rock.

Après avoir mis le feu l’an dernier en scène ouverte, on leur a proposé de faire pareil dans le OFF !!!.

Passionnée d’alpinisme, Henriette d’Angeville, est la première femme à organiser et réussir l’ascension du Mont Blanc en septembre 1838 en compagnie de douze guides et porteurs. Pour cet exploit, elle est désormais surnommée « la Fiancée du Mont Blanc ».

EUR.

2 rue du Ballon

Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-20 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay