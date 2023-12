Fenêtre de l’Avent : Le Sanctuaire et 1518 2 rue du Ballon Uffholtz, 22 décembre 2023, Uffholtz.

Uffholtz Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 18:45:00

fin : 2023-12-22 22:00:00

Tous les soirs du vendredi 1er au dimanche 24, le festival les Fenêtres de l’Avent vous propose un spectacle gratuit. Au programme le vendredi 22 : une nouvelle création, le spectacle Le Sanctuaire, mêlant théâtre et musique, en déambulation, proposé par la Compagnie On nous marche sur les fleurs.

Egalement proposé : 1518, une comédie mêlant théâtre, musique et histoire, qui revisite les mythes et légendes de Strasbourg. C’est la relecture de six très vieux contes qui dépoussière avec humour une mythologie riche et méconnue.

EUR.

2 rue du Ballon

Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-20 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay