Festival : les Fenêtres de l’Avent 2 rue du Ballon Uffholtz, 1 décembre 2023, Uffholtz.

Uffholtz,Haut-Rhin

RDV chaque soir dans la cour du foyer Saint Erasme avec une scène ouverte aux amateurs en semaine avec possibilité de petite restauration et des spectacles les week-ends..

2023-12-01 fin : 2023-12-24 . EUR.

2 rue du Ballon

Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est



We meet every evening in the courtyard of the Saint Erasme foyer, with a stage open to amateurs during the week, with the possibility of light refreshments, and shows on weekends.

Todas las noches, en el patio del vestíbulo de Saint Erasme, hay un escenario abierto a los aficionados durante la semana, con la posibilidad de tomar un aperitivo, y espectáculos los fines de semana.

RDV jeden Abend im Hof des Foyers Saint Erasme mit einer offenen Bühne für Amateure unter der Woche mit der Möglichkeit, kleine Mahlzeiten zu sich zu nehmen, und Aufführungen an den Wochenenden.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay