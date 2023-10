Des verres dans les pommes 2 rue du Ballon Uffholtz, 27 octobre 2023, Uffholtz.

Uffholtz,Haut-Rhin

Nostalgie des goûts oubliés : soirée soupe aux légumes et beignets aux pommes traditionnels et au vin rouge. Vins du terroir..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

2 rue du Ballon

Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est



Nostalgia for forgotten tastes: vegetable soup and traditional apple fritters with red wine. Local wines.

Nostalgia de sabores olvidados: una velada de sopa de verduras y buñuelos de manzana tradicionales con vino tinto. Vinos locales.

Nostalgie für vergessene Geschmäcker: Abend mit Gemüsesuppe und traditionellen Apfelkrapfen mit Rotwein. Weine aus der Region.

