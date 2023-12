SORTIE NATURE, LES CHOUETTES AU CLAIR DE LUNE 2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré Catégories d’Évènement: Saint-Denis-du-Payré

Début : 2024-03-15 20:30:00

Sortie découverte des chouettes.

A partir d’un diaporama commenté, la LPO Vendée vous présente chacune des espèces qui fréquentent notre territoire. Menacées parfois par nos comportements, elles occupent toutefois, un rôle important dans les chaînes alimentaires. L’occasion d’expliquer les gestes « chouettes » pour les préserver. Cette projection commentée sera suivie d’une sortie terrain afin d’aller à leur rencontre. .

Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire

