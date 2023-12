ANIMATION FAMILLE : LES MYSTÈRES DE LA MIGRATION 2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré Catégories d’Évènement: Saint-Denis-du-Payré

2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré, Vendée

Début : 2024-03-06 14:30:00

fin : 2024-03-06 16:30:00 Venez découvrir les mystères de la migration et observer les oiseaux migrateurs. D’où viennent les oiseaux ? Où vont-ils ? Pourquoi migrent-ils ?.

Lors de cette animation, vous découvrirez tout d’abord en salle les mystères de la migration. Vous vous rendrez ensuite avec l’animatrice à la réserve naturelle pour observer ces magnifiques voyageurs ailés. .

2, Rue du 8 mai

Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire

