LES MATINALES DE LA RÉSERVE : LE RETOUR DES MIGRATEURS 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré Catégories d’Évènement: Saint-Denis-du-Payré

Vendée LES MATINALES DE LA RÉSERVE : LE RETOUR DES MIGRATEURS 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré, 6 mars 2024, Saint-Denis-du-Payré. Saint-Denis-du-Payré Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 08:30:00

fin : 2024-03-06 10:30:00 Devenez des spectateurs privilégiés en découvrant la réserve naturelle au petit matin accompagnés par l’animatrice. Groupe de 18 personnes maximum, sur réservation uniquement..

2, Rue du 8 Mai Pôle des Espaces Naturels

Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire

