Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:30:00

fin : 2024-02-28 16:30:00 . Deviens ornithologue et pars à la découverte des oiseaux présents dans la réserve. Différentes activités te seront proposées afin de réaliser ton premier comptage ! Une première approche de nos amis à plumes et de l’ornithologie ! (enfants à partir de 5-6 ans) .

2, Rue du 8 mai

Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire

