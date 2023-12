ANIMATION NATURE, UN TRÉSOR BIEN GARDÉ 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré Catégories d’Évènement: Saint-Denis-du-Payré

Vendée ANIMATION NATURE, UN TRÉSOR BIEN GARDÉ 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré, 21 février 2024, Saint-Denis-du-Payré. Saint-Denis-du-Payré Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:30:00

fin : 2024-02-21 16:30:00 Découvrez les raisons qui ont mené Michel Brosselin à créer une réserve naturelle à Saint-Denis-du-Payré..

Découvrez les raisons qui ont mené Michel Brosselin à créer une réserve naturelle à Saint-Denis-du-Payré.

Grâce à cette petite balade itinérante en voiture ponctuée d’arrêts stratégiques dans le village de Saint-Denis-du-Payré découvrez les raisons qui ont mené Michel Brosselin à créer une réserve naturelle à Saint-Denis-du-Payré. .

2, Rue du 8 Mai Pôle des Espaces Naturels

Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-20 par Vendée Expansion Détails Catégories d’Évènement: Saint-Denis-du-Payré, Vendée Autres Code postal 85580 Lieu 2, Rue du 8 Mai Adresse 2, Rue du 8 Mai Pôle des Espaces Naturels Ville Saint-Denis-du-Payré Departement Vendée Lieu Ville 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré Latitude 46.4064992 Longitude -1.2670804 latitude longitude 46.4064992;-1.2670804

2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis-du-payre/