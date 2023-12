ATELIER PARENT-ENFANT, NOURRIR LES OISEAUX EN HIVER 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré Catégories d’Évènement: Saint-Denis-du-Payré

Vendée ATELIER PARENT-ENFANT, NOURRIR LES OISEAUX EN HIVER 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré, 31 janvier 2024, Saint-Denis-du-Payré. Saint-Denis-du-Payré Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 14:30:00

fin : 2024-01-31 16:30:00 Un atelier pour venir en aide aux oiseaux en hiver. L’atelier se déroulera en 2 temps : présentation théorique suivie de la construction de mangeoires avec des matériaux recyclés..

2, Rue du 8 Mai

Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire

