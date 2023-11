ANIMATION NATURE, À LA DÉCOUVERTE DE LA GRUE CENDRÉE 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré, 15 novembre 2023, Saint-Denis-du-Payré.

Saint-Denis-du-Payré,Vendée

Venez découvrir la Grue cendrée à la réserve naturelle de Saint Denis du Payré, en soirée..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 18:00:00. .

2, Rue du 8 Mai Pôle des Espaces Naturels

Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire



Come and discover the Sandhill Crane at the Saint Denis du Payré nature reserve, in the evening.

Por la noche, venga a descubrir la grulla cenicienta en la reserva natural de Saint Denis du Payré.

Erleben Sie am Abend den Kranich im Naturschutzgebiet Saint Denis du Payré.

Mise à jour le 2023-11-02 par Vendée Expansion