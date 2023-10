ATELIER PARENT-ENFANT, NOURRIR LES OISEAUX EN HIVER 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré, 25 octobre 2023, Saint-Denis-du-Payré.

Saint-Denis-du-Payré,Vendée

Un atelier pour venir en aide aux oiseaux en hiver. L’atelier se déroulera en 2 temps : présentation théorique suivie de la construction de mangeoires avec des matériaux recyclés..

2, Rue du 8 Mai

Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire



A workshop to help birds in winter. The workshop will take place in 2 parts: theoretical presentation followed by the construction of feeders with recycled materials.

Un taller para ayudar a las aves en invierno. El taller se desarrollará en dos partes: una presentación teórica seguida de la construcción de comederos con materiales reciclados.

Ein Workshop, um den Vögeln im Winter zu helfen. Der Workshop besteht aus zwei Teilen: einer theoretischen Präsentation und dem anschließenden Bau von Futterstellen aus recycelten Materialien.

